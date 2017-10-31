Китай провел масштабные учения ВВС НОАК

Пекин, , 10:49 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР подтвердило информацию о проведении масштабных учений ВВС НОАК. В опубликованном заявлении подчеркивается, что состоявшиеся маневры являлись «запланированными и не направленными на запугивание какой-либо из стран».

В ведомстве отметили, что в ходе учений в воздух поднялись истребители J-10 и J-11, истребители-бомбардировщики JH-7, а также самолет-заправщик H-6U. Точное количество самолетов, задействованных в учениях, раскрыто не было, пишет «Наньцзао жибао».

«В ходе маневров летчики ВВС НОАК справились со всеми поставленными учебными задачами, в том числе дозаправкой в воздухе. В ближайшее время командование НОАК проверит боеготовность других соединений ВВС», — отмечается в заявлении китайского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце сентября на юго-западе КНР состоялись совместные учения ВВС НОАК и Пакистана. В маневрах были задействованы китайские истребители J-11, бомбардировщики JH-7, а также самолет воздушной разведки KJ-200. Пакистан направил на учения истребители JF-17, а также несколько соединений сухопутных войск.

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