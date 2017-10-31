Facebook, Google и Twitter обнародовали данные по «делу России»

Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Facebook, Google и Twitter раскрыли подробности «вмешательства России» в выборы в США. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иностранные СМИ.

Так, в письменном заявлении юрисконсульта Facebook Колина Стретча для слушаний по России в Сенате США говорится, что в социальной сети Facebook с июня 2015 по август 2017 года были размещены около 80 тыс. записей с целью «влияния на общественное мнение в США».

В документе говорится, что посты, которые якобы опубликовали пользователи из России, могли увидеть около 126 млн граждан США.

В соцсети Twitter были зарегистрированы 2752 учетные записи, которые принадлежали неким «российским структурам», говорится в заявлении представителя и.о. главного юрисконсульта соцсети Шона Эджетта.

По его словам, с этих учетных записей, согласно оценкам компании, было опубликовано 1,4 млн сообщений (0,74% от общего количества записей, посвященных выборам США).

Отмечается, что в письменном заявлении директора по правоохранительным вопросам и информационной безопасности в Google Ричарда Салгадо говорится, что представители соцсети якобы обнаружили 18 каналов, предположительно «связанных с РФ».

По его данным, Google в своем блоге обнаружила более 1,1 тыс. «подозрительных видеороликов», которые в совокупности набрали 309 тыс. просмотров с 2015 года по июнь 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Демократическая партия ведут внутриполитическую борьбу против команды Дональда Трампа. Одним из главных инструментов этой борьбы является обвинение президента США и его людей в том, что они якобы связаны с РФ и ее спецслужбами.

Кроме того, сам Кремль обвиняется во вмешательстве в процесс выборов в США. Ни то, ни другое до сих пор вообще никак не доказано.

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