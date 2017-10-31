В Ливии в результате удара авиации погибли 17 человек

Триполи, , 10:35 — REGNUM В Ливии в результате авиаудара погибли 17 человек, еще 30 получили ранения, сообщает 31 октября Anadolu.

Инцидент произошел в городе Дерна, на востоке Ливии. В госпитале, куда поступили раненые, объявлен чрезвычайный режим, сотрудники медицинского учреждения призывают граждан к донорству крови.

Официальные лица и силы безопасности правительства Ливии пока не установили виновных в данном инциденте.

Напомним, после так называемой «Арабской весны» и вмешательства вооруженных сил НАТО во внутренний конфликт в Ливии, было свергнуто законное правительство страны, лидер которого полковник Муамар Каддафи был жестоко убит.

После данных событий 2011 года страна была фактически расколота на ряд анклавов. Город Дерна до 2015 года находился в руках боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время Дерна единственный город на востоке страны, который не контролируется войсками генерала Халифы Хавтара, здесь власть остается в руках «Шуры Дерны».

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