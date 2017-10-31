Правительство РФ определило объем потребления озоноразрушающих веществ

Москва, , 10:34 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении допустимого объема производства и потребления озоноразрушающих веществ на территории России в 2018 году. Документ опубликован на официальном портале правительства России.

«Подписанным распоряжением устанавливаются объемы производства и потребления по каждому озоноразрушающему веществу с учетом общего допустимого объема потребления на 2018 год», — говорится в пояснительной записке.

В 2015—2019 годах допустимый объем потребления веществ составляет 399,69 тонн. Допустимые объемы на каждый год рассчитывает Минприроды на основании информации от Минпромторга, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Указанные меры нужны для выполнения обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя и по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой.

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, предполагает поэтапное сокращение озоноразрушающих веществ. К 2030 году страны должны полностью отказаться от их использования.

Ранее правительство РФ ограничило ввоз озоноразрушающих веществ в Россию. 60% объема веществ распределили между заявителями, ввозившими их в 2016 году, 35% — между заявителями, не ввозившими эти вещества в 2016 году, а 5% — между заявителями, подавшими в 2016 году заявления, но не ввозившими такие вещества.

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