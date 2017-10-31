Венецианская комиссия оценит украинский закон об образовании в декабре

Киев, , 10:10 — REGNUM 11 декабря будут опубликованы результаты рассмотрения украинского закона об образовании Венецианской комиссией, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщают 30 октября «Украинские новости».

По ее словам, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) примет решение относительно образовательного закона в декабре 2017 года, а результаты будут публично предъявлены примерно 11 декабря.

Читайте также: Россия и Венгрия обеспокоены политикой Киева по «тотальной украинизации»

Гриневич добавила, что Украина 31 октября проведет переговоры с шестью экспертами комиссии. По мнению министра, Венецианская комиссия примет такое решение, которое устроит Киев.

Напомним, ранее Киев подал в Венецианскую комиссию для экспертной оценки законопроект об образовании. Закон запрещает обучение в украинских школах с пятого класса на иностранных языках, а после 2020 года обучение на иностранных языках будет полностью запрещено в украинских школах.

Читайте также: Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина-НАТО

Страны Восточной Европы крайне отрицательно отнеслись к закону, назвав его «дискриминационным». Впрочем, позже Молдавия заявила, что достигла консенсуса с украинской стороной относительно нового закона.

Читайте ранее в этом сюжете: «Национализм выйдет Киеву боком»: Пушков прокомментировал вето Венгрии