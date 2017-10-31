Тиллерсон попросил об использовании военной силы без ограничений

Вашингтон, , 10:09 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны США Джим Мэттис призвали Конгресс дать право администрации президента применять силу против террористов без временных и территориальных рамок. Об этом они заявили на слушаниях в сенате, передает Reuters.

«В настоящее время администрации президента необходимо получать разрешение на использование военной силы против врага, который не обращает внимания на границы», — отметил Тиллерсон.

Он добавил, что Белый дом не намерен отказываться от разрешений на военные действия, которые Конгресс дал в 2001 году после терактов 11 сентября и в 2002 году перед войной в Ираке.

«Но если законодатели решат, что это необходимо, оно должно быть одобрено до того, как будет аннулировано предыдущее, не должно быть ограничено временными рамками и каким-то географическим районом», — подчеркнул Госсекретарь США.

По его мнению, администрация должна иметь возможность «использовать силу против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением».

Такую же позицию выразил Мэттис, отметив, что «война в принципе непредсказуема».

Ранее Тиллерсон сообщил, что у правительства США нет разрешения от Конгресса США на использование военной силы против Северной Кореи. Сенатор задал вопрос госсекретарю с просьбой подтвердить это, на что Тиллерсон ответил:

«Это моё понимание, да».

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