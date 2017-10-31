Медведев прибыл в Пекин, где встретится с Си Цзиньпинем

Пекин, , 09:45 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Сергей Приходько.

31 октября Медведев планирует посетить штаб-квартиру газеты «Жэньминь жибао», где пройдет онлайн-конференция с китайскими интернет-пользователями.

Вечером этого же дня у премьер-министра состоится встреча с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

Также в рамках визита Дмитрий Медведев встретиться с председателем КНР Cи Цзиньпином и проведет межправительственные переговоры. После переговоров планируется подписание пакета документов о сотрудничестве в энергетической сфере и сельском хозяйстве.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что товарооборот между Россией и Китаем за первые восемь месяцев 2017 года вырос на треть и превысил $54 млрд.

Он также отметил, что Россия считает интересным опыт КНР по созданию экспериментальных зон свободной торговли. Рогозин заключил, что зона свободной торговли в Чунцине может стать локомотивом экономического развития бассейна реки Янцзы.

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