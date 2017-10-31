Facebook: Политическую рекламу Кремля видела половина избирателей США

Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Почти 40% жителей США, или 50% американских избирателей, могли читать политические материалы, опубликованные в Facebook зарегистрированными в России пользователями. Об этом 31 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на заключение юридического консультанта социальной сети Колина Стретча.

Отчет Стретча подготовлен к слушаниям в Сенате США, посвященным возможному российскому вмешательству в выборную кампанию 2016 года. В нем говорится, что 29 млн пользователей размещали в соцсети контент Агентства интернет-исследований, который на Западе называют прокремлевской групировкой.

Другие пользователи делились публикациями друг с другом и комментировали их, благодаря чему общая аудитория, охваченная такой политической рекламой, достигла 126 млн человек, что эквивалентно 40% населения США.

В сети микроблогов Twitter специалисты обнаружили более 2,7 тыс. связанных с Россией аккаунтов, с которых в период предвыборной кампании — с июня 2015 года по ноябрь 2016 года — автоматически рассылались сообщения. Общее число таких записей составило 1,4 млн, или 0,74% от всего числа твиттов.

Сотрудники Google обнаружили проплаченный контент на сумму $4700, в Facebook ранее заявляли о $100 000, израсходованных на политическую рекламу. Кроме того, на принадлежащем Google хостинге YouTube нашли 18 каналов с 1108 роликами общей длительностью 43 часа, число просмотров которых превысило 300 тыс.

Слушания в Сенате состоятся 31 октября. На них будут присутствовать представители Facebook, Twitter и Google.

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