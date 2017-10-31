Маккейн объяснил, как не проспать «американскую мечту»

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн опубликовал призыв к гражданам США, в котором сообщил, что осуществлению «американской мечты» может помешать спячка, в которой находятся его сограждане. Призыв «проснуться и сражаться» политик опубликовал 31 октября у себя в Twitter.

«Мы должны бороться против пропагандистских и сумасшедших теорий заговора, мы должны бороться с изоляционизмом, протекционизмом и нативизмом. Мы должны победить тех, кто причиняет вред нашим подразделениям», — призвал Маккейн.

В своем сообщении республиканец призвал напомнить сыновьям и дочерям, что США стали самой могущественной нацией на земле «разрушая стены, а не возводя их».

Что послужило поводом для столь эмоционального сообщения, пока непонятно.

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