Украина и Саудовская Аравия налаживают военно-техническое сотрудничество

Киев, , 09:18 — REGNUM Саудовскую Аравию посетит 31 октября и 1 ноября с официальным визитом президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы Украины.

Согласно сообщению, Порошенко встретится с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, а также с принцем-наследником, являющимся одновременно вторым заместителем премьер-министра и министром обороны королевства Мухаммадом ибн Салманом Аль Саудом.

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Целью двусторонних переговоров станет налаживание сотрудничества между странами в различных сферах, в частности в области взаимных инвестиций, военно-технической поддержки и торгово-экономических отношений.

Напомним, согласно сообщениям украинских СМИ, ранее бизнесмены Саудовской Аравии были намерены инвестировать около $10 млрд в сельскохозяйственную область Украины. Такое решение было принято в связи с полным отказом королевства от выращивания зерновых культур.

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Украина, в свою очередь, наращивает экспорт агрокультурной продукции. По данным экспертов, за четыре года экспорт зерновых на Украине вырос с 40% от урожая до 60%.

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