Белый дом надеется на Россию и Китай в оказании давления на КНДР

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Правительство США надеется, что Россия и Китай смогут оказать влияние на руководство КНДР и убедить его прекратить ракетно-ядерную программу. Об этом 30 октября заявил глава аппарата Белого дома Джон Келли в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Келли, у КНДР нет причин для наращивания ядерных вооружений.

«Они не будут иметь никакого предназначения для страны», — отметил он.

Глава аппарата выразил надежду, что Китай окажет давление на руководство Северной Кореи, вследствие чего Пхеньян «образумится и прекратит» свою ракетно-ядерную программу.

«У нас также большие надежды и на россиян», — добавил Келли.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в связи с неоднократными пусками баллистических ракет и ядерных испытаний, угроза со стороны КНДР увеличилась. Он отметил, что любая попытка нападения на США или их союзников будет отражена, а применение ядерного оружия встретят массированным ответом.

Мэттис добавил, что основным способ решения проблемы относительно КНДР является дипломатия, которую поддерживает военная сила.

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