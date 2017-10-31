Водолазы Тихоокеанского флота впервые опустились на глубину 317 метров

Москва, , 08:39 — REGNUM На Тихоокеанском флоте РФ (ТОФ) водолазные специалисты спасательного судна «Игорь Белоусов» впервые совершили спуск на глубину 317 метров, сообщили в Минобороны РФ.

Экспериментальный спуск был совершен в водолазном колоколе на глубину 317 метров с выходом на грунт.

Перед спуском была проведена подготовительная работа — водолазы прошли компрессию в барокамерах.

В военном ведомстве отметили, что ранее рекордной считалась глубина 200 метров. Погружение было осуществлено на Тихоокеанском флоте РФ в 2001 году с борта спасательного судна «Алагез».

На ТОФ и в дальнейшем планируются проводить подводные спуски. Они позволят на практике реализовать все возможности глубоководного спасательного комплекса ГВК-450.

Добавим, глубоководный спасательный комплекс ГВК-450 позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 метров и поднять моряков с «аварийной подлодки» на поверхность, обеспечивая декомпрессию в барокамерах одновременно 60 подводникам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября начались учения соединений морской пехоты Тихоокеанского флота России. В ходе учения морские пехотинцы проведут боевые стрельбы по позициям условного противника.

Читайте также: Морская пехота Тихоокеанского флота РФ поднята по тревоге