Представители МИД Казахстана и госдепа США обсудили ситуацию в Сирии

Астана, , 08:25 — REGNUM В Астане состоялась встреча министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова и помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда. В ходе двусторонней встречи 30 октября стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии, сообщается на сайте МИД Казахстана.

Представитель США прибыл в Казахстан для работы в «астанинском процессе» в качестве наблюдателя. Вместе с казахскими коллегами он обсудил развитие двусторонних отношений, а также заручился поддержкой о дальнейшем тесном сотрудничестве.

«Внешнеполитические ведомства двух стран продолжат тесное взаимодействие по реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом в сентябре этого года», — говорится в сообщении.

Стороны переговоров также обсудили работу стран-участниц «астанинского процесса» и обменялись мнениями о возможностях урегулирования сирийского кризиса. Как отмечается, представители госдепа высоко отозвались о роли «астанинского процесса», направленного на прекращение кровопролития в Сирии.

Напомним, седьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии проходит в Астане 30−31 октября с участием стран-гарантов — России, Турции и Ирана.

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Представитель США принимает участие в переговорном процессе в качестве наблюдателя, начиная с шестой встречи, которая проходила в Астане с 13 по 15 сентября.

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