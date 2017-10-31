Южная Корея и КНР согласились восстановить «охладившиеся» отношения

Сеул, , 08:21 — REGNUM Южная Корея и Китай согласились с необходимостью тесного сотрудничества для скорейшего восстановления прежних отношений, сообщает 31 октября Reuters.

Причиной охлаждения двухсторонних связей стало размещение американской системы ПРО THAAD на Корейском полуострове. Реакция Пекина нанесла ущерб экономическим отношениям между государствами.

По мнению Китая, система THAAD может быть использована против него, в то время как Сеул и Вашингтон подчеркивали, что она направлена исключительно на противодействие Северной Корее.

«Обе стороны разделяют мнение о том, что сотрудничество между Южной Кореей и Китаем служит взаимным интересам. Стороны согласились осуществлять оперативный обмен информацией во всех областях, что поможет восстановить охладившиеся взаимоотношения», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах предстоящего саммита АТЭС, который состоится во Вьетнаме 10−11 ноября.

Стороны обсудят ядерную и ракетную программу Северной Кореи, а также развитие и углубление двустороннего сотрудничества, что станет, по мнению аналитиков, важным шагом в снижении напряженности на Корейском полуострове.

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