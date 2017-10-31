Госдеп США назвал «необязательными» переговоры с Донбассом по миротворцам

Киев, , 08:06 — REGNUM Поскольку Минские соглашения заключены между Россией, Украиной и ОБСЕ, необходимости в участии Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР) в переговорном процессе относительно ввода миротворцев в Донбасс нет, заявил 30 октября спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому «Общественному ТВ».

«Минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы», — сказал Волкер.

Именно поэтому республикам Донбасса не место за столом переговоров по вопросу о вводе миротворцев, считает дипломат. Отметим, что представители ЛНР и ДНР ранее неоднократно заявляли, что вопрос ввода миротворцев в зону конфликта не может быть решен без их участия.

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Волкер также выразил надежду, что «Россия совершит стратегические изменения в своем поведении. Если это произойдет, если она скажет: хорошо, мы готовы двигаться, многое изменится».

В ходе интервью представитель Госдепа также поделился своими надеждами о выводе «российских сил» с украинской территории, чтобы таким образом «дать дорогу миротворцам». В видении американской администрации, миротворцы должны занять всю территорию конфликтных зон, а также расположиться на границе между ЛНР, ДНР и Россией.

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В интервью «Общественному ТВ» дипломат также признал невыполнение Украиной вплоть по настоящее время части пунктов Минских соглашений:

«Благодаря международной миротворческой миссии мы сможем обеспечить безопасность, предоставить время и пространство для Украины и она сможет начать выполнять остальные условия Минских соглашений», — сказал Волкер.

Напомним, президент России Владимир Путин, говоря о вводе миротворцев в зону конфликта, отрицал необходимость их размещения на границе ЛНР и ДНР с Россией, выступая за вход миротворцев именно в зону противостояния непризнанных республик и вооруженных подразделений киевской стороны.

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что в инициативах американского дипломата прослеживается некая альтернативная схема разрешения гражданского конфликта в Донбассе. Она предполагает «активный контроль над российско-украинской границей», и такая схема будет неизбежно разрушать Минские договоренности.

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