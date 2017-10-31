Пентагон назвал число погибших при освобождении Ракки от ИГ*

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Один военнослужащий США и более 600 курдских бойцов погибли во время операции по освобождению сирийской Ракки от террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис на слушаниях в Сенате.

«Мы (США) потеряли одного солдата убитым при взятии Ракки, — заявил Мэттис. — Курды потеряли более 600 убитыми».

Мэттис добавил, что Вооруженные силы США в основном помогают местным силам вести боевые действия против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2017 г. коалиция США объявила о взятии города Ракка, которая находилась под контролем боевиков с 2013 года.

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