На премьер-министра Украины завели уголовное дело

Киев, , 07:46 — REGNUM Против премьер-министра Украины Владимира Гройсмана генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту подделки диплома о высшем образовании, написал 30 октября депутат Верховной рады Виталий Куприй на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, он отправлял запрос в Генпрокуратуру Украины о проверке диплома о высшем образовании Гройсмана еще в начале 2016 года, однако тогда генеральная прокуратура отказалась заводить дело. А сейчас Куприй решил «возобновить борьбу за справедливость» и снова обратился в Генпрокуратуру, где «неожиданно» начали уголовное расследование.

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Куприй подчеркнул, что если дипломы Гройсмана окажутся фальшивыми, то это автоматически будет означать, что его избрание было незаконным. Таким образом, если следствие подтвердит подделку документов о высшем образовании, Гройсмана могут снять с должности, написал депутат.

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Напомним, ранее Владимир Гройсман заявил, что не всем необходимо высшее образование. При этом у самого премьер-министра имеются четыре диплома о высшем образовании.

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