Для НАТО важно введение «всеми странами» санкций против КНДР

Пхеньян, , 07:30 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будет оказывать давление на все страны с целью введения санкций против Северной Кореи, сообщает 31 октября Reuters.

«Для НАТО важно оказать давление на Северную Корею, также важно убедиться в том, что все страны ввели санкции против Пхеньяна для решения этой проблемы», — отметил Столтенберг.

Данное заявление было сделано во время встречи главы альянса с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Напомним, за последние месяцы напряженность в отношениях между Северной Кореей и США резко обострилась. Причиной тому стали ракетная и ядерная программы, проводимые Пхеньяном.

В сентябре 2017 года КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания, что привело к жесткой реакции со стороны международного сообщества.

Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Северной Кореи, которые должны оказать давление на страну, с целью прекращения новых испытаний. В свою очередь Пхеньян резко критикует данные меры.