Путин: По всей РФ собирается биоматериал граждан

Москва, , 07:22 — REGNUM В Российской Федерации собирают «биологический материал» проживающих в стране людей. Об этом сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент страны Владимир Путин, отвечая на вопрос председателя совета общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игоря Борисова о массовом просмотре за рубежом видеотрансляций с избирательных участков в РФ.

«По поводу того, что образы наших граждан, избирателей собираются кем-то и как-то используются…, — говорит глава государства. — Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках РФ? Вот вопрос: вот это зачем делают?»

По словам президента РФ, сбор биоматериала проживающих в стране людей проводится «целенаправленно и профессионально».

«Мы — такой объект очень большого интереса», — сказал Путин.

При этом президент РФ добавил, что жителям страны нужно без «всяких страхов» к этому относиться.

«Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны, и с учётом ваших замечаний будем выстраивать эту работу», — сказал Путин.

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