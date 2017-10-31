Клинтон отпразднует Хеллоуин в образе президента

Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, возможно, придет на Хеллоуин в образе президента. Об этом она заявила на мероприятии, посвящённом её книге «Что произошло», передает CBS.

«Возможно, я приду в образе президента», — ответила Клинтон на вопрос, думала ли она по поводу празднования Хеллоуина.

Напомним, в начале сентября в продажу поступили мемуары политика под названием «Что произошло». Книга посвящена президентской кампании 2016 года и причинам поражения демократов на выборах.

Ранее Клинтон заявила, что её тревожат изменения идеологической направленности Республиканской партии США. Она отметила, что организация «взрывается» под руководством президента США Дональда Трампа.

Чтобы наглядно продемонстрировать свои слова, она привела в пример решение сенаторов-республиканцев отказаться от переизбрания в конгресс США, а также их открытое недовольство Трампом.

Как считает Клинтон, Республиканская партия превращается в крайне правую, а деятельность её участников исходит из идеологических, религиозных и коммерческих интересов.

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