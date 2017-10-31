Экс-глава предвыборного штаба Трампа помещен под домашний арест

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, руководивший избирательной президентской кампанией Дональда Трампа, не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений, он помещен под домашний арест, 30 октября сообщает британское издание independent.

Манафорта обвиняли вместе с его деловым партнером Риком Гейтсом в сговоре против интересов США, в отмывании денег, в действиях в качестве незарегистрированного агента иностранного государства и в других нарушениях американского законодательства.

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Однако ни Манафорт, ни Гейтс не признали свою вину. Теперь они будут находиться под домашним арестом до тех пор, пока за них не будет внесен залог. За выход из-под ареста Гейтса суд назначил сумму в $5 млн, тогда как за Манафорта — вдвое больше.

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По мнению Трампа, обвинения, выдвинутые в адрес экс-главы его предвыборного штаба, имели место «годами ранее», и в этих обвинениях нет ни слова о сговоре с Россией.

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«Извините, но это было за много лет до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Однако почему изворотливая Хиллари и демократы не в центре внимания», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Манафорту и его бизнес-партнеру Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 пунктам в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США.

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Манафорт и Гейтс обвинялись в отмывании крупных сумм денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и «Партией регионов».

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