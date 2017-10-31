Китай выступил против независимости Каталонии

Пекин, , 06:35 — REGNUM Китай озвучил свою поддержку попыткам правительства Испании сохранить территориальную целостность страны в условиях декларации о независимости Каталонии, сообщает 30 октября газета «Жэньминь Жибао».

«Китайская позиция по этому вопросу содержательна и прозрачна. Китай рассматривает происходящее, как внутренние дела Испании и понимает, а также поддерживает испанское правительство в его попытках сохранить национальное единство, этническую солидарность и территориальную целостность», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на острый вопрос во время очередной пресс-конференции в Пекине.

«Китай осуждает действия, направленные на разделение страны, нарушения права и закона, а также выражает уверенность, что Испания сможет защитить общественный порядок и права граждан законными методами в рамках конституции», — закончила мысль Хуа.

Напомним, что сразу после объявлении Парламента Каталонии о выходе из состава Испании, испанский премьер-министр Мариано Рахой снял главу Каталонии Карлеса Пучдемона и распустил его правительство, анонсировав новые выборы, которые должны пройти в регионе 21 декабря 2017 года.

Испанский Сенат одобрил применение 155 статьи Конституции Испании, которая приостанавливает автономию Каталонии и передает управление ключевыми институтами региона Мадриду.

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Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября должно состояться заявление для прессы экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, которому по законам грозит 30 лет лишения свободы по обвинению в мятеже.

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