Запад готовится к войне, в том числе биологической: Радио REGNUM

Москва, 31 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Биологическая война: в Совфеде не исключили, что Запад готовится к биологической войне;
- Вернуться на прежний уровень: США отказались вооружать Украину;
- Военные провокации: Киев перебросил в Луганскую область военную технику;
- За каждым камнем — история: Владимир Путин открыл «Стену скорби» в Москве;
- Новый язык: Голодец выступила за трансформацию русского языка под рэп-баттлы;
- Внимание любой ценой: РПЦ прокомментировала проклятия Чаплина в адрес создателей «Матильды».
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