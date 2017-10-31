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Запад готовится к войне, в том числе биологической: Радио REGNUM

Политика

Интерес иностранцев к биологическому материалу граждан РФ может быть связан с подготовкой к биологической войне

Запад готовится к войне, в том числе биологической: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 31 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: От внешних угроз извне до «потребилизации» внутри России: Радио REGNUM

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