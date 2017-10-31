Китай и Южная Корея «договорились» насчет КНДР

Пекин, , 05:16 — REGNUM Представители Южной Кореи и Китая в ходе переговоров в Пекине «договорились» по вопросу необходимости нормализации двусторонних отношений, а также денуклеаризации Корейского полуострова, передает Reuters.

«Обе стороны разделяют мнение о том, что укрепление обмена и сотрудничества между Кореей и Китаем служит их общим интересам. Мы согласилось оперативно вернуть сотрудничество во всех областях на нормальный путь развития», — говорится в заявлении администрации президента Южной Кореи по итогам переговоров.

Китайский МИД также сделал заявление о том, что страны пришли к договоренности о нормализации отношений.

Отдельно сообщается, что в ноябре в рамках саммита стран АТЭС намечены переговоры между главой КНР Си Цзиньпином и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином по вопросу совместных действий в целях денуклеаризации Корейского полуострова.

Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТЭС) будет проходить во Вьетнаме 10 — 11 ноября 2017 года.

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