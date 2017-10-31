Названа дата встречи Медведева с Си Цзиньпином

Москва, , 05:07 — REGNUM Официальный визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Китай начнется 31 октября года, сообщил журналистам вице-премьер России Сергей Приходько.

На первый день запланирована встреча Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи и межправительственных переговоров планируется подписать пакет документов о сотрудничестве в энергетической и сельскохозяйственной сферах.

Также российский чиновник планирует визит в штаб-квартиру газеты «Жэнминь Жибао».

«Там мы проводим онлайн-конференцию с китайскими интернет-пользователями, которая продлится около часа», — сказал вице-премьер.

Вечером 31 октября состоится встреча с Ли Кэцянем, премьером Госсовета Китая. На 1 ноября запланирована встреча глав правительств России и Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 года официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что в Пекине с нетерпением ожидают визита Медведева. Он выразил надежду на укрепление российско-китайского стратегического партнерства.

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