Правительство в изгнании: В Бельгию с главой Каталонии выехали министры

Брюссель, , 04:46 — REGNUM Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон выехал в Бельгию не один — лидера мятежного региона, задержания которого добивается Испания, сопровождают пятеро министров Каталонского правительства, передает BBC.

Бельгийский адвокат Пучдемона Поль Бекар сообщил журналистам, что вместе с ним «в изгнании» находятся пять министров.

Это министр сельского хозяйства Каталонии Меритксел Серрет, министр здравоохранения Антони Комин, министр труда Долорес Басса, министр государственного строительства Мериткелл Борраш, министр внутренних дел Хоаким Форн.

Однако Бекар не подтвердил, что Пучдемон намерен просить политическое убежище в Бельгии или где-либо еще. Официально позицию по данному вопросу озвучит сам лидер Каталонии 31 октября.

Напомним, опальный глава Каталонии Карлес Пучдемон обвиняется прокуратурой Испании в мятеже. По испанским законам ему грозит до 30 лет лишения свободы.

После своей отставки, а также отстранения от работы 140 каталонских чиновников Пучдемон покинул страну. Официально полномочия главы женералитета Каталонии делегированы испанскому вице-премьеру Марии Сорайе Сантосу де Сантамария.

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