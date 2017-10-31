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ООН: 13 млн человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи

Политика

Число внутренних перемещенных лиц в Сирии сократилось, но ситуация продолжает оставаться тяжелой

Нью-Йорк, США, 31 октября 2017, 04:05 — REGNUM  По информации ООН, не менее 13 млн человек на территории Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, передает Associated Press.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в ходе своего выступления в ООН сообщил, что число внутренних перемещенных лиц в Сирии в настоящий момент сократилось с 6,3 до 6,1 млн человек.

Тем не менее, большинство из этих людей до сих пор остро нуждается в медицинской и продовольственной помощи.

Кроме того, резко обострилась ситуация на востоке страны из-за осады Дейр-эз-Зор. В результате боевых действий в Дейр-эз-Зоре только в октябре беженцами стали 250 тыс. человек.

Общее число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи на территории Сирии на сегодняшний день профильный комитет ООН оценивает в 13 млн. человек.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году. Жертвами конфликта в ближневосточной стране стали более 350 тыс. человек, не менее 4 млн. покинули территорию Сирии.

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Война в Сирии
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