ООН: 13 млн человек в Сирии нуждаются в гуманитарной помощи

Нью-Йорк, США, , 04:05 — REGNUM По информации ООН, не менее 13 млн человек на территории Сирии нуждаются в гуманитарной помощи, передает Associated Press.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в ходе своего выступления в ООН сообщил, что число внутренних перемещенных лиц в Сирии в настоящий момент сократилось с 6,3 до 6,1 млн человек.

Тем не менее, большинство из этих людей до сих пор остро нуждается в медицинской и продовольственной помощи.

Кроме того, резко обострилась ситуация на востоке страны из-за осады Дейр-эз-Зор. В результате боевых действий в Дейр-эз-Зоре только в октябре беженцами стали 250 тыс. человек.

Общее число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи на территории Сирии на сегодняшний день профильный комитет ООН оценивает в 13 млн. человек.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году. Жертвами конфликта в ближневосточной стране стали более 350 тыс. человек, не менее 4 млн. покинули территорию Сирии.

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