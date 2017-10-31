Вторник, 31 Октября 2017 года
04:04:59 МСК

Нигерия выплатит $288 млн жертвам гражданской войны

Политика

Гражданская война 1967 — 1970 годов унесла жизни двух миллионов человек

Абуджа, 31 октября 2017, 03:42 — REGNUM  Суд Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) постановил выплатить компенсацию в 88 млрд найр ($288 млн) жертвам гражданской войны 1967 — 1970 годов, передает Reuters.

Согласно решению суда, 50 млрд найр должны пойти на выплаты компенсаций пострадавшим от войны, а 38 млрд предназначены на разминирование территорий, а также восстановление объектов инфраструктуры, школ и больниц.

Правительство Нигерии пока никак не прокомментировало решение суда. Решение суда ЭКОВАС не является для суверенных государств — участников блока обязательным для исполнения.

Напомним, гражданская война в Нигерии 1967 — 1970 годов, которая началась с мятежа самопровозглашенной Республики Биафра, унесла жизни около двух миллионов человек.

В настоящий момент в штате Абиа, который был центром гражданской войны 1967 — 1970 годов, снова неспокойно.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября правительство Нигерии объявило террористической организацией группировку, ранее известную как «Биафра». В штате Абиа был введен комендантский час, а позднее — введены войска и развернута авиация.

Читайте ранее в этом сюжете: Нигерия направляет авиацию против сепаратистов «Республики Биафра»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить