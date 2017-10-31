Адвокат: «Вернется ли Пучдемон? Не знаю»

Каталония, Испания, , 03:29 — REGNUM Вопрос возвращения в Барселону отправленного в отставку главы Каталонии Карлеса Пучдемона остается открытым, заявил его адвокат Жауме Алонсо Куэвильяс в интервью радиостанции RAC1.

«Не знаю, уехал ли он в Брюссель, чтобы впоследствии вернуться или нет», — заявил он.

По словам Куэвильяса, его клиент знал, на что идет и какая на нем ответственность.

Напомним, Пучдемон после своей отставки, а также отстранения от работы 140 каталонских чиновников покинул страну. Позже стало известно, что он находится в бельгийской столице вместе с группой своих сторонников.

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Официально полномочия главы женералитета Каталонии делегированы испанскому вице-премьеру Марии Сорайе Сантосу де Сантамария.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября вице-президент женералитата Каталонии Уриол Жункерас заявил, что Пучдемон разъяснит ситуацию со своим отъездом 31 октября: в этот день он намерен сделать публичное заявление для СМИ.

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