Лондон продлил ультиматум Северной Ирландии на 24 часа

Белфаст, Великобритания, , 03:23 — REGNUM Великобритания продлила срок ультиматума для определения состава регионального правительства Северной Ирландии на 24 часа, передает Reuters.

Согласно сообщению министра британского правительства по делам Северной Ирландии Джеймса Брокеншира, на переговорах 30 октября был достигнут значительный успех.

По причине удачных переговоров Лондон решил дать парламентариям Северной Ирландии еще один шанс сформировать правительство.

В настоящий момент из-за противоречий между юнионистами и националистами из «Шинн Фейн» в парламенте Северной Ирландии британская провинция остается без правительства.

Политический кризис может привести к тому, что впервые за долгие годы определять важнейшие вопросы самоуправления, в том числе формирование бюджета Северной Ирландии, будет Лондон.

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