Тиллерсон: у Трампа нет разрешения применять военную силу против КНДР

Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Разрешения на применение военной силы против Северной Кореи у американского президента США на данный момент нет, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете Сената конгресса.

Отвечая на вопрос сенатора Бена Кардина (штат Мэриленд, США) «Правильно ли я понимаю, что у вас нет разрешения использовать военную силу против Северной Кореи?», Тиллерсон ответил:

«В моем понимании, да».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября американский министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что любое использование Северной Кореей ядерного оружия повлечет за собой «сокрушительные действия» со стороны Вашингтона. То же касается попытки атаковать американских союзников.

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29 октября газета Daily Mailсо написала, что Пхеньян провел масштабные учения по эвакуации гражданского населения. Подобные учения давно не проводились в Северной Корее.

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