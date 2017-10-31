Жертвами бомбардировки города на востоке Ливии стали 15 человек

Бенгази, Ливия, , 03:05 — REGNUM Жертвами бомбардировки ливийского города Дерна стали не менее 15 человек, в их числе — женщины и дети, передает Reuters.

Согласно сообщению местных врачей, бомбардировка произошла вечером 30 октября, пострадали мирные кварталы города. Медики сообщили о 15 погибших и 17 раненых гражданских лицах.

Точно неизвестно, кто произвел атаку на город. В настоящий момент Дерна осажден силами Ливийской национальной армии, которые ведут в районе спецоперацию против исламистов.

Напомним, после гражданской войны и интервенции стран НАТО в 2011 году, которая привела к свержению многолетнего лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, Ливия де-факто является разделенной страной.

Официально признанное ООН правительство Ливии контролирует только Триполи и ближайшие окрестности столицы страны.

Восток страны контролируется правительством Тобрука и Ливийской национальной армией генерала Халифа Хафтара.

Значительная часть африканской страны находится под контролем террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или различных племенных группировок.

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