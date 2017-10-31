ОБСЕ проснулась: встреча «5+2» по Приднестровью пройдет до конца ноября

Кишинёв, , 03:01 — REGNUM Очередная встреча по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» намечена на период до конца ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено по итогам встречи премьер-министра Молдавии Павла Филипа с представителями посредников и наблюдателей в формате «5+2».

Встреча, как ожидается, пройдет, а рамках подготовки к министерской встрече ОБСЕ в Вене, и на ней «будет обновлена повестка дня переговоров». Главным достижением, с которым стороны выйдут на переговоры, станет открытие в ближайшее время моста через Днестр у села Бычок. С инициативой открытия моста выступила приднестровская сторона.

Молдавский премьер отметил, что прогресс также был достигнут в вопросе апостилирования приднестровских дипломов об образовании. Продолжают обсуждаться такие тем как регистрация приднестровских автомобилей, обеспечение телефонной связи между Молдавией и ПМР, а также железнодорожные перевозки через ПМР.

Для Молдавии «приоритетами» остаются давно решенные вопросы, связанные с функционированием румынских школ в ПМР, и доступа молдавских фермеров к сельскохозяйственным участкам на территории ПМР. В повестке также остается вопрос свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра.

ИА REGNUM напоминает, что последняя встреча в формате «5+2» прошла в июне 2016 года при председательстве в ОБСЕ Германии. Австрийское председательство в ОБСЕ в 2017 году уже расценено как провальное с точки зрения процесса молдавско-приднестровского урегулирования.

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