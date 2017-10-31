Тиллерсон назвал условие вывода ВС США из Ирака

Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Присутствие американской армии в Ираке закончится лишь тогда, когда в этой ближневосточной стране будет уничтожена террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает CBS.

Комментируя американские действия в Ираке, Тиллерсон заверил, что иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади не заявлял о необходимости вывода из страны американского контингента.

Напомним, в настоящее время Ирак находится в состоянии гражданской войны, корнями уходящей в деятельность США на территории этой страны — вторжения американских войск 2003 года.

Сейчас войска официального Багдада сражаются с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также Свободной армией Ирака.

Этой осенью ситуация осложнилась всплеском курдского сепаратизма, результатом которого стали военные действия в стратегически важных для страны регионах, таких как Киркук.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что иракские войска освободили от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свыше 21 тысячи квадратных километров в западной провинции Анбар.

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