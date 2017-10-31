Бывший вице-губернатор Приморья уволился после понижения

Владивосток, , 02:46 — REGNUM Бывший вице-губернатор Приморья Денис Бочкарёв, после отставки исполнявший обязанности директора департамента сельского хозяйства, написал заявление на увольнение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Врио губернатора Приморья Тарасенко уволил четырёх вице-губернаторов

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поблагодарил Бочкарёва за работу и пожелал успехов в дальнейшей службе — по предварительным данным, чиновник нашёл новую работу, связанную с сельским хозяйством.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2015 года, Денис Бочкарёв занимал пост директора департамента сельского хозяйства, а в 2017 году после отставки ныне осуждённого Сергея Сидоренко он был назначен вице-губернатором по вопросам сельского хозяйства. После того, как 4 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил на это место Андрея Тарасенко, Бочкарёв был понижен в должности до директора департамента сельского хозяйства.