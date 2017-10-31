В Марокко стартовали международные переговоры по миграции

Рабат, , 02:24 — REGNUM В Марокко стартовали международные переговоры, посвященные вопросам миграции из стран Африки, передает Associated Press.

На встрече в Рабате, возглавляет которую король Марокко Мохаммед VI, собрались представители стран Африканского союза, ООН и некоммерческих организаций, занятых вопросами миграции.

Согласно официальному заявлению, начало переговоров знаменует собой «открытие диалога между дипломатами, гражданским обществом и аналитическим сообществом» по одному из наиболее острых для Африки вопросов.

По словам участника переговоров от ООН Луизы Арбор, в ходе переговоров в Марокко должна быть сформирована «дорожная карта» для Африки в рамках выполнения Глобального договора ООН по миграции.

Переговоры по миграции в Марокко продлятся три дня. Их решения в дальнейшем будут рассмотрены на саммите Африканского союза в январе 2018 года.

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