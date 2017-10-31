Ассанж: тысячи электронных писем Клинтон добыты не «взломом»

Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Электронные письма бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которые порциями выкладывались WikiLeaks, получены не в результате взлома почты, а предоставлены сайту американским Государственным департаментом. Об этом сообщил главред WikiLeaks Джулиан Ассанж в Twitter.

«Тысячи электронных сообщений Клинтон, опубликованные WikiLeaks, не были взломаны, а получены от Госдепа США на основе Закона о свободе информации 3 марта 2016 года», — говорится в заявлении Ассанжа.

Напомним, скандальная тема переписки Клинтон, которую она вела с нарушениями, пользуясь собственной электронной почтой вместе служебной, являясь главой американского внешнеполитического ведомства (2009−2013 гг.) была задействована в преддверии президентских выборов, проигранных ей.

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WikiLeaks в октябре 2016 года начал публиковать письма Клинтон. В этих материалах оказалось много интересной информации, в частности касающейся международной политики.

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Особый интерес представляет переписка Клинтон с главой ее предвыборного штаба Джоном Подестой.

Отметим, что в «утечке» данных обвинили российскую сторону. 2 ноября 2016 года близкий друг Ассанжа Крейг Мюррей опроверг эти обвинения. По его данным, к утечке переписки Подесты причастен представитель официальных кругов США.

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