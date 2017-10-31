«Тиллерсон — тупица» — лидер шиитского ополчения Ирака о требованиях США

Багдад, , 02:10 — REGNUM Лидер Сил народной мобилизации Ирака («Хашд шааби») Абу Махди аль-Мухандис прокомментировал заявления Государственного департамента США о необходимости «расформировать» шиитское ополчение в стране, передает Associated Press.

По словам аль-Мухандиса, в настоящий момент шиитское ополчение — это «параллельная армия» Ирака, без которой страна не справится с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и госсекретарь США «Тиллерсон — тупица», если этого не понимает.

«Полиция и армия Ирака знают, что они не могут действовать без поддержки Хашд», — заявляет лидер шиитского ополчения.

Абу Махди аль-Мухандис давно был назван врагом США — еще в 1980-х годах он участвовал в терактах против западных посольств в Кувейте.

В 2000-х годах он воевал в отрядах шиитского движения «Хезболла», которую США также считают террористической организацией. Кроме того, в 2009 году Госдеп США обвинил аль-Мухандиса в связях с иранским спецподразделением «Кудс».

При этом сам аль-Мухандис не скрывает своего негативного отношения к США и тесных связей с Ираном.

«Иран был единственной страной, которая поддерживала Ирак с самого начала кризиса с ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — считает аль-Мухандис. — Представьте, что вы находитесь в больнице и вам нужна кровь. Американцы появились со своей помощью слишком поздно».

Напомним, в сентябре госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал шиитское ополчение Ирака «сложить оружие» — присоединиться к иракской армии или объявить о демобилизации. Желание Госдепа США не осуществилось.

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