НАТО берёт на себя контроль над воздушным пространством Черногории

Подгорица, , 01:52 — REGNUM Военно-воздушные силы стран — членов НАТО будут осуществлять патрулирование воздушного пространства Черногории в рамках миссии Air Policing. Об этом 30 октября сообщил министр обороны Черногории Предраг Бошкович телеканала TVCG.

По его словам, в настоящее время идёт подготовка к подписанию соответствующего технического соглашения с членами НАТО — Грецией и Италией.

«Именно Греция и Италия будут осуществлять воздушное патрулирование в Черногории», — сказал министр, отметив, что республике это «ничего не будет стоит».

Напомним, что собственных истребителей у Черногории нет, а в распоряжении армии страны имеются только вертолёты. Как сообщил Бошкович, вертолёты продолжат защищать воздушное пространство республики «на более низких высотах».

Комментируя процесс ратификации соглашения с НАТО о правовом положении военнослужащих альянса, которое гарантирует им особый статус на территории Черногории, министр заверил, что документ будет принят в необходимые сроки, так как это — обязательство Подгорицы в рамках альянса. Бошкович напомнил, что соглашение должно быть подписано в течение шести месяцев после получения Черногорией членства в НАТО.

Напомним, Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса в июне 2017 года. Балканская республика была втянута в военный блок прозападным руководством страны, которое даже не решилось заручиться мнением населения по столь важному вопросу и отказалось проводить референдум о членстве в НАТО, приняв протокол о вступлении в блок голосами правящего большинства в парламенте. Интеграция Черногории в НАТО вызвала серьёзный раскол в обществе, большая часть которого ещё хорошо помнит агрессию альянса против Югославии 1999 года.

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