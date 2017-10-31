Саркис Цатурян, , 10:23 — REGNUM

Израиль ведёт переговоры с Саудовской Аравией по участию в строительстве «умного города» NEOM. По данным Jerusalem Post, в силу «дипломатической чувствительности» вопроса израильские фирмы не обнародовали контакты с саудовским инвестиционным фондом, который имеет в своем распоряжении активы на $230 млрд.

«Саудовская Аравия не собирается в настоящее время официально сотрудничать с Израилем, однако участие частных венчурных компаний будет благоприятствовать инновационным проектам в области водоснабжения, энергетики, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Это именно то, чего добивается саудовский принц в проекте «умного города», — сообщает Reuters со ссылкой на источник в израильском корпоративном секторе.

Уточняется, что Тель-Авив сможет открыто участвовать в проекте NEOM наравне с Эр-Риядом, Каиром и Амманом, «если в палестино-израильском урегулировании будет осуществлен прорыв». Любопытное условие, не так ли?

Получается, что Саудовская Аравии негласно давит на Израиль в надежде разменять участие Тель-Авива в проекте на создание отдельного палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Позиция Эр-Рияда по палестинскому вопросу была обозначена королем Салманом 5 октября с.г. на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы подчеркиваем необходимость положить конец страданиям палестинского народа, выступаем за то, чтобы арабская мирная инициатива и решения международной законности стала основой достижения всеобъемлющего, справедливого и постоянного мира, который бы обеспечивал право палестинского народа на создание своего государства со столицей в восточном Иерусалиме», — заявил тогда монарх.

Наряду с саудовцами, концепцию «двух государств для двух народов» поддерживает и Китай, который обозначил свой план в июле с.г., когда президент Палестины Махмуд Аббас посетил Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил четыре пункта урегулирования (цит. по «Голос Америки»):

Продвижение концепции «двух государств для двух народов», основывающийся на границах 1967 года с Восточным Иерусалимом как столицей нового палестинского государства.

Укрепление «концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности», «немедленно прекращающей строительство израильских поселений, принятия неотложных мер по предотвращению насилия в отношении гражданских лиц и призыву к скорейшему возобновлению мирных переговоров».

Координация международных усилий по предложению «мер по содействию миру, которые повлекут за собой в ближайшее время совместное участие».

Продвижение мира путем развития и сотрудничества между палестинцами и Израилем.

Интерес Пекина лежит на поверхности — интеграция Израиля и Палестины в инициативу «Нового Шелкового пути».

А как ведет себя Вашингтон? Ещё 15 февраля с.г. президент Дональд Трамп сделал уклончивое заявление. «Есть варианты двух государств и одного, мне нравится такой, который нравится обеим сторонам. Я буду очень рад тому, который устроит обе стороны. Меня устроит любой. На протяжении определенного времени я думал, что два государства будут более легким решением из двух. Но, честно говоря, если Биби и палестинцы, если Израиль и палестинцы будут довольны, то я буду рад тому решению, которое им понравится больше», — отметил Трамп на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая прошла в Белом доме.

Примечательно, что 25 октября с.г., то есть на следующий день после провозглашения кронпринцем Мохаммедом бин Салманом проекта NEOM, Саудовскую Аравию тайно посетил старший советник президента США Джаред Кушнер, передает журнал Newsweek. Детали поездки не разглашаются. Хотя понятно, что речь идёт о переговорах между ХАМАС («Исламское движение сопротивления») и ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»), которые стартовали в Каире 9 октября.

Американцы предпринимают робкие попытки примирить ХАМАС с ФАТХ и Израилем, чтобы сыграть в пользу геополитического китайского проекта. Не случайно спецпредставитель США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт заявляет, что любое палестинское правительство «должно однозначно и четко заявить о ненасилии, мирных переговорах, признании Израиля, а также принять предыдущие соглашения и обязательства, включая те, которые разоружили бы террористов». «Если ХАМАС планирует свое участие в палестинском правительстве, оно должно принять эти требования», — цитирует Гринблатта газета New York Times. Говорят дипломаты из США долго, иногда даже бесконечно.

Только вот доверия разговоры не прибавляют — 30 октября с.г. армия обороны Израиля ликвидировала туннель, ведущий из сектора Газы на территорию еврейского государства, а также установила на границе систему ПРО. Вашингтон стремится угодить и израильтянам, и палестинцам.

«Переговоры играют важную роль. Однако президент вновь отмечает, что мир между израильтянами и палестинцами может быть достигнут непосредственно двумя сторонами. Что касается Соединенных Штатов, то они будут продолжать тесное сотрудничество с израильтянами и палестинцами ради достижения прогресса в урегулировании. Никакого давления на израильтян и палестинцев не будет. Мы стремимся содействовать заключению соглашения, которое улучшит условия для обеих сторон», — сообщает пресс-служба Белого дома.

С молчаливого согласия США китайцы и саудовцы вовлекают Израиль в сложную игру, итогом которой может стать зависимость еврейского государства от региональных амбиций Эр-Рияда. После покупки Саудовской Аравией островов Тиран и Санафир, владение которыми дает контроль над судоходством в заливе Акаба, Тель-Авив рискует оказаться в тисках «арабского НАТО». Есть ли у израильтян альтернатива? Разумеется, да. Доверительный диалог, а в перспективе и союз с Россией и Ираном — реальный шанс Израиля сбалансировать ближневосточные «весы».

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