Не прошло и пяти лет: организатор теракта в Бенгази взят в плен

Триполи, , 01:08 — REGNUM Предполагаемый организатор теракта в Ливии в ноябре 2011 года, в результате которого погиб американский посол, арестован в ходе спецоперации США, со ссылкой на свой источник сообщает Associated Press.

Спецоперация проведена на территории Ливии и санкционирована лично американским президентом Дональдом Трампом.

Дальнейшая судьба арестованного будет решаться на территории США, куда его сейчас переправляют. Никаких данных об этом человеке источник не сообщил.

Напомним, теракт в Бенгази (Ливия) был совершен 11 ноября 2012 года. Во время нападения были убиты пять человек — Джон Кристофер Стивенс, посол США в Ливии, и охранники. Четверо из погибших — американские граждане.

Расследование длится уже пять лет. Тема гибели американцев в Ливии в октябре 2015 года была поднята в частности бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. 22 октября 2015 года она заявила, что именно она ответственна в гибели четырех американцев.

Как она пояснила, именно поэтому она «начала процесс реформ, направленных на улучшение защиты наших людей за границей» еще до ухода из Госдепа США.

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