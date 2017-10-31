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После XIX съезда: в Китайской провинции Ляонин сменился губернатор

Политика

Исполняющим обязанности главы провинции Ляонин назначен Тан Ицзюнь

Шэньян, Китай, 31 октября 2017, 01:04 — REGNUM  В китайской провинции Ляонин назначен исполняющий обязанности губернатора, сообщает 30 октября агентство «Синьхуа».

Исполняющим обязанности главы провинции Ляонин назначен Тан Ицзюнь Решение было принято на 37-м заседании Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин.

Отставка бывшего губернатора Чэнь Цюфа также была принята во время заседания.

Пятидесятишестилетний Тан родился в уезде Цзюсянь провинции Шаньдун на востоке Китая. Буквально в мае 2017 года он был назначен заместителем секретаря Чжэцзянского комитета Компартии Китая.

Напомним, что после XIX съезда Коммунистической партии, в Китае стартовала новая волна кадровых перестановок как в партийной, так и в хозяйственной сфере. В частности, в Шанхае сменился секретарь муниципального комитета КПК наряду со сменой партийного лидера в провинции Гуандун.

Читайте ранее в этом сюжете: После XIX съезда: В Компартии Китая продолжаются кадровые перестановки

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Политика Китая

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