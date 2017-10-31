Власти Молдавии нарезали округа: мизер для Гагаузии, диаспоры и ПМР

Кишинёв, , 00:39 — REGNUM В Молдавии национальная комиссия по формированию одномандатных округов на парламентских выборах 2018 года представила разработанную схему округов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно представленной системе, из 51 округа три будут выделены для граждан находящихся за рубежом, два — для Приднестровья, остальные 46 — для жителей самой Молдавии.

Из этих 46 лишь два будут образованы в Гагаузии, один — в преимущественно населенном болгарами Тараклийском районе, одиннадцать — в столице Кишиневе. Что касается зарубежных округов, то из трех один будет сформирован для молдавских граждан, находящихся восточнее Молдавии — в России и азиатских странах, еще один — для остальных европейских стран, и третий — для США и Канады.

Представленный комиссией вариант распределения округов теперь должен быть утвержден правительством.

ИА REGNUM отмечает, что анонсированное президентом Молдавии Игорем Додоном «представительство» Приднестровья в молдавском парламенте, и без того подчеркнуто бутафорское и не репрезентативное, таким образом сводится к двум депутатам из 101. В ПМР, напомним, по уверению молдавских властей, проживают около 300 тыс. граждан Молдавии (по данным приднестровской стороны — около 200 тыс). При любом раскладе это примерно 7−10% от общего числа граждан Молдавии. При этом молдавские выборы на территории ПМР не проводятся, и граждане Молдавии из Приднестровья могут голосовать на участках, открываемых на территории Молдавии вдоль границы по Днестру.

Гагаузии Додон обещал сперва пять округов, затем три, в итоге их может остаться всего два. Представляя свой проект смешанной избирательной системы, за который в итоге социалисты проголосовали вместе с правящей Демпартией, Додон также обещал, что для Приднестровья и диаспоры (около двух третей их примерно миллиона молдавских гастарбайтеров находятся в России) в парламенте будет выделено 25 мест.

Президент в Молдавии, напомним, обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.

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