«Гора родила мышонка»: Пушков о расследовании «российского дела» в США

Москва, , 00:06 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию о появлении первых обвиняемых по делу о «российском вмешательстве» в США.

«Гора родила даже не мышь, а мышонка. Работа спецпрокурора по выявлению «российского вмешательства» окончилась полным фиаско. Предъявить нечего. Занавес», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее 30 октября стало известно, что бывшему главе предвыборного штаба Дональда ТрампаПолу Манафорту и его деловому партнёру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США.

Сам Дональд Трамп, комментируя дело против Пола Манафорта, заявив, что обвинения против него связаны с событиями, которые произошли задолго до президентской кампании в США, а также подчеркнул, что в деле не идёт речи о каком-либо сговоре с Россией.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на несоответствия в деле, которые, по её словам, свидетельствуют об уровне «фальшивки». Так, по её словам, из «последних наработок американских силовиков» следует, что пост президента Украины до Виктора Януковича занимала Юлия Тимошенко."Когда речь идёт о серьёзном расследовании, таких вещей быть не может», — подчеркнула она.

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