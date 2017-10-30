Клинцевич прокомментировал слова Путина о сборе биоматериалов граждан РФ

Москва, , 23:51 — REGNUM Сбор биологических материалов российских граждан иностранными агентами может быть частью сценария биологической войны против России, прокомментировал 30 октября слова Владимира Путина замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич.

По мнению Франца Клинцевича, сценарий биологической войны с Россией несомненно разрабатывается, вопрос лишь в том, делается ли это «на всякий случай» или проводится непосредственная подготовка к её началу.

«Я не утверждаю, что речь непосредственно идёт о подготовке биологической войны против России. Но её сценарии несомненно разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость», — написал Франц Клинцевич в своем аккаунте в Facebook.

Замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне подчеркнул, что «тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие».

«Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных географических точках. На западе всё делается крайне скрупулёзно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка», — отметил Клинцевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что иностранные агенты с неизвестными целями целенаправленно ведут работу по сбору биоматериала граждан России.

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