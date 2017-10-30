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В Афганистане ликвидирован очередной полевой командир исламистов

Политика

Беспилотник США нанёс авиаудар в провинции Хост

Кабул, 30 октября 2017, 23:51 — REGNUM  В результате авиаудара беспилотника США на востоке Афганистана ликвидирован один из ключевых полевых командиров группировки «Техрик Талибан-и-Пакистан» (Движение талибов Пакистана) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Макбул Давар, 30 октября сообщает Anadolu.

В заявлении ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указано, что 29 октября в афганской провинции Хост в результате авиаудара ликвидированы Макбул Давар, его брат Мурад Али и двое других боевиков.

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Представители боевиков также опубликовали фотографии убитых. Официальные власти провинции Хост пока не подтвердили заявление террористов.

Напомним, за последние две недели в результате авиаударов беспилотников США в Афганистане были ликвидированы три ключевых полевых командира ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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