Волкер: Миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР согласовывать незачем

Киев, , 23:28 — REGNUM Мандат миссии ООН в Донбассе не нуждается в согласовании с ДНР и ЛНР, заявил 30 октября специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью украинскому «Общественному ТВ».

Волкер заявил, что вся эта идея направлена на восстановление контроля Украины над территориями народных республик и проведении там выборов, а ДНР и ЛНР можно вообще не учитывать как часть процесса.

«Идея состоит в восстановлении контроля Украины над этими территориями и проведении там выборов. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — заявил Волкер в украинском телеэфире.

Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик неоднократно заявляли, что вопрос ввода миротворцев в зону конфликта не будет решен без них, иначе под угрозу будет поставлен весь процесс мирного урегулирования в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США продолжает разрабатывать варианты разнообразной военной помощи Украине, включающие поставки вооружения. При этом 30 октября Washington Post обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в возврате к политике времен Барака Обамы «отказывать Киеву в том, в чем он нуждается, чтобы отразить российскую агрессию».

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