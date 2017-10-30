«Порошенко строит у себя антисоциальное государство ради победы на выборах»

Москва, , 23:18 — REGNUM Сопротивление граждан Украины политическому курсу киевских властей создаёт серьёзные неудобства как для Петра Порошенко, так и его американских кураторов — и эту проблему они намерены решить к грядущим президентским выборам 2019 года. Об этом 30 октября заявила глава наблюдательного совета Центра свободы слова Украины Елена Бондаренко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«И у Саакашвили, и у американцев, и у самого Порошенко всегда есть две задачи: внешние и нвутренние. На внешнем фронте у них всё относительно нормально: Россия считается изгоем, наложены санкции и так далее. Но есть внутренний круг. И есть очевидное сопротивление людей в отношении той политики, которую проводит украинский режим. И это сопротивление играет крайне негативную для американцев, для Саакашвили и Порошенко роль», — заявила Бондаренко.

«Что нужно сделать? Нужно сломить это сопротивление. Чем? Выстраиваем антисоциальное государство: пенсионная реформа, судебная реформа, закон об образовании, медицинская реформа… Всё делается для того, чтобы сломить очевидное гражданское сопротивление, которое существует внутри — задавить людей. Не только напугать, а просто взвалить на них непосильные ноши для того, чтобы человек денно и нощно занимался только своими личными материальными проблемами, выживал, как-то кормил родных и ни на какие «майданы» не ходил», — подчеркнула она.

По её мнению, такая стратегия мало того, что весьма удобная для украинских властей в финансовом отношении, но и является единственной возможностью обеспечить Порошенко победу на будущих выборах президента в 2019 году.

«Мы говорим, что 90% против Порошенко, и только 10% у него есть — это второй-первый результат, где-то так на грани. Спрашивают — как же с таким результатом он собирается побеждать? Да ровно с таким результатом он и может победить», — полагает Бондаренко.

«Эти 10% хорошо мобилизованных негодяев, которые поддерживают эту политику, которые кормятся с этого, которые уже обустраивают свою жизнь в этом националистичном антиукраинском государстве — вот они придут, они будут голосовать», — считает она.

В то же время остальной электорат проигнорирует выборы, просто потому что будет находиться в деморализованном состоянии и в отсутствие какого-либо значения своего голоса, «просто проголосуют, сидя дома», подчеркнула Бондаренко.

Впрочем, несмотря на полное отсутствие угрозы «снизу», опасность для политических позиций Порошенко будет сохраняться со стороны ближайших конкурентов, уверена она.

И хотя тот же Михаил Саакашвили — наиболее активный противник Порошенко на данный момент, — не имеет серьёзной стратегии действий на Украине, в дальнейшем политический баланс сил в Киеве будет оставаться крайне хрупким из-за роли вооружённых радикальных групп в современной украинской политике, считает эксперт.

«Ситуация может быть в дальнейшем весьма малоконтролируема — это очевидный факт. От людей, которые приходят на Майдан с оружием, которые потом сами себя заводят — всегда есть реальная угроза. Там, где есть сразу большая масса людей, там меньше всего контроля», — добавила она.