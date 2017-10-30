В США суд заблокировал запрет Трампа на военную службу трансгендеров

Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Суд в Вашингтоне заблокировал закон, запрещающий трансгендерам служить в армии, ранее введенный президентом США Дональдом Трампом, сообщает 30 октября агентство Associated Press.

Окружной судья Коллин Коллар-Котелли вынес решение, согласно которому истцы имеют право на судебное предписание о вступлении в силу этого запрета вплоть до окончательного решения по своему иску.

Ранее на этот закон уже подавал судебный иск Американский союз гражданских свобод (ACLU). Это было сделано от имени шести действующих военных. Правозащитники заявляли, что такой запрет нарушает нормы Конституции США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Трамп в августе 2017 года восстановил запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах, отмененный администрацией предыдущего президента страны Барака Обамы.

По мнению Дональда Трампа, допуск к военной службе трансгендеров способен снизить эффективность вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября бывший руководитель предвыборной кампании Дональда ТрампаПол Манафорт отправлен под домашний арест.

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