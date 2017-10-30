«США начнут выторговывать Донбасс после выборов президента РФ» — Марков

Москва, , 23:17 — REGNUM Миротворческая миссия ООН на Донбассе послужит американцам инструментом фактической оккупации территорий ДНР и ЛНР и дальнейшей их передачи под власть Киева. Об этом 30 октября заявил директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«В данном случае миротворцы (на Донбассе) — оккупационная армия, которая по сути дела помогает захватить эти территории. Так же в своё время контингент ООН на самом деле был американской армией, которая пыталась захватить Северную Корею. Сейчас американцы готовятся, прежде всего, конечно, к этому третьему (после Кореи и Косово — прим. ИА REGNUM ) варианту и всё готовят к этому», — заявил Марков.

По его мнению, Вашингтон делает ставку на начало активных действий по такому «возвращению» ДНР и ЛНР под киевский контроль уже после выборов президента России 2018 года — когда у Владимира Путина, по их логике, появятся веские основания рассматривать поступающие из-за океана предложения всерьёз.

«В чём их стратегия? Они говорят: ну да, сейчас Путин не может с этим согласиться, потому что если он сдаст Донбасс, сразу рейтинг его рухнет, он не изберётся, он так не захочет. А вот когда он изберётся, у него будет новая проблема: нужно будет искать преемника, ему передавать власть. Тут мы (американцы) прибежим и скажем: страну нужно передать в хорошем состоянии и прекратить конфликт с Западом. А в чём причина конфликта с Западом? Это Донбасс, Украина, Крым и так далее — вот и давайте начнём маленький процесс, назовём это миротворцами ООН», — полагает Марков.

Что же касается внутренних дел самой Украины, то здесь американская политика также выйдет на новый качественный уровень, полагает политолог. По его мнению, Вашингтон тяготится марионеточным характером киевского режима и намерен сконцентрировать усилия на институциональных преобразованиях в стране — сделать из киевского режима относительно автономную и стабильную систему, в том числе путём ограничения роли её наиболее радикальных элементов.

Одним из таких элементов на Украине, по мнению эксперта, станет так называемый антикоррупционный суд, который станет «современным аналогом НКВД — государством в государстве».

Речь идёт об инструменте, который позволит США до известной степени отстраниться от прямого вмешательства в политические процессы на Украине, но при этом оставить за собой возможность арестовать любого из украинской политической элиты — поскольку коррумпированы из них абсолютно все, указал директор Института политических исследований.

«Все решения принимают американские чиновники, и американцы тяготятся этим. Они считают, что главные проблемы они решили: Украина, по их мнению, стала «анти-Россией навсегда». Они считают, что этот вопрос решён и бояться особенно не надо. Но они тяготятся хунты, неонацистов — всё равно это выйдет наружу, нельзя всё это будет бесконечно скрывать», — полагает Марков.

«Поэтому они подводят к моменту, когда все ключевые рычаги переходят к реальным людям, своим непосредственным людям. И Пётр Порошенко — это такой мягкий украинский Пиночет. И на Украине этого все боятся — видят, что американцы дали добро на то, что Порошенко занимает ключевые позиции, понимают, что он после этого их посадит (своих конкурентов, крупных украинских политических фигур и олигархов — прим. ИА REGNUM )», — добавил эксперт.

Напомним, 27 октября в Киев прибыл специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Депутаты Верховной рады обсудили с ним вопросы, касающиеся размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбассе, также Волкер пообщался с украинским президентом Петром Порошенко. В ходе встречи представитель Госдепартамента заверил депутатов Рады, что Запад поддерживает Украину и американская администрация «активно рассматривает» возможность поставок оружия Киеву.